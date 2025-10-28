Ma che senso ha uno sport così?
Massimo Pandolfi
Video
VideoMarco Lisei contestato al liceo Minghetti di Bologna
28 ott 2025
Marco Lisei contestato al liceo Minghetti di Bologna

Gli studenti del collettivo Osa contro il senatore di FdI invitato dall'assemblea di istituto a parlare sul ruolo dell'Italia nei conflitti internazionali

