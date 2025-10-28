Matilda De Angelis e Luc Besson al Modernissimo: il video

L’attrice bolognese Matilda De Angelis e il regista francese Luc Besson hanno presentato l’anteprima italiana del film 'Dracula, L’amore perduto'. Nel cast, oltre alla De Angelis nei panni di Maria, anche Caleb Landry Jones nel ruolo di Dracula, Christoph Waltz in quello del prete antagonista, Zoë Bleu come Elisabeta/Mina. Il film è una rilettura romantica e gotica del mito di Dracula di Bram Stoker, diretta da Luc Besson con l’intento di esaltare la componente sentimentale del vampiro che attende la donna amata per secoli. Video Marco Santangelo