"Milano Marittima in Ginocchio: Il Temporale Devasta la Città, Ma la Comunità Resiste"
Il temporale della notte di sabato ha buttato giù decine di alberi, distrutto auto parcheggiate e colpito luoghi che fanno parte della nostra quotidianità.
“Non hanno più radici” ha detto un residente, guardando uno dei tanti pini crollati. E in quelle parole c’è tutta l’amarezza di chi qui ci vive, di chi ama questi viali ombreggiati che oggi non ci sono più.
Milano Marittima è in ginocchio, ma la sua comunità no.
