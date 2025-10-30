Gli speculatori
Gli speculatori
Milly Carlucci si stringe ad Andrea Delogu per la morte del fratello Evan. Il video della 'Vita in diretta'
30 ott 2025
30 ott 2025
Milly Carlucci si stringe ad Andrea Delogu per la morte del fratello Evan. Il video della 'Vita in diretta'

Il messaggio su Instagram: "Noi tutti quanti, uno per uno, le siamo vicini. La disgrazia che l’ha colpita è agghiacciante”. La presentatrice in collegamento da Ballando con le Stelle si unisce al cordoglio 

Milly Carlucci si stringe ad Andrea Delogu per la morte del fratello Evan. Il video della 'Vita in diretta'

Il messaggio su Instagram: "Noi tutti quanti, uno per uno, le siamo vicini. La disgrazia che l’ha colpita è agghiacciante”. La presentatrice in collegamento da Ballando con le Stelle si unisce al cordoglio 

