Nuovo palazzo della Virtus: il video

Al via i lavori per il nuovo padiglione polifunzionale firmato Mario Cucinella Architects, con la demolizione simbolica dell’ex padiglione 35. Un progetto destinato a ridisegnare il volto del quartiere fieristico: 12.000 mq, 25 metri di altezza e fino a 10.500 posti, per ospitare fiere internazionali, eventi, spettacoli, sport e congressi. L’obiettivo è creare un’infrastruttura iconica, sostenibile e multifunzionale, destinata a diventare un nuovo landmark urbano al servizio di tutta Bologna. Video Marco Santangelo