Operazione anti terrorismo a Bologna: il video del blitz dei carabinieri

Gli arresti dei giovani appartenenti all'organizzazione jihadista DàWa Italia da parte dei carabinieri del Ros, coordinati dalla Procura di Bologna, è avvenuta nel giorno dell'apertura della Porta Santa nella Basilica di San Pietro a Roma. Cerimonia con la quale si aprirà il Giubileo 2025 e le festività del Natale entreranno nel vivo. Il 29 dicembre è in programma l'apertura della Porta Santa anche a Bologna, da parte del presidente della Cei, cardinale arcivescovo Matteo Zuppi. Tutti eventi importanti per i cristiani, che - rimarcano i carabinieri - potevano costituire appuntamenti sensibili per l'organizzazione jihadista.