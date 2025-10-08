Paura a Bologna: uomo armato di katana distrugge auto in via San Donato

Momenti di paura sabato sera in via San Donato, a Bologna, dove un uomo – probabilmente di origine nordafricana – ha seminato il panico brandendo una katana e colpendo con violenza le auto parcheggiate lungo la strada. L’episodio è avvenuto intorno alle 22: l’uomo, descritto come in evidente stato di agitazione, ha distrutto oltre venti finestrini, sotto gli occhi di passanti e clienti dei locali della zona, che hanno ripreso la scena con i cellulari. 🔴 “Aveva un’aria fiera, come se avesse appena portato a termine una missione”, racconta un testimone. “Nessuno ha osato avvicinarsi, era troppo pericoloso”. Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia, ma l’uomo era già riuscito a fuggire. Le forze dell’ordine stanno acquisendo video e foto girati dai presenti per identificarlo. I proprietari dei veicoli danneggiati verranno contattati per la denuncia. di Mariateresa Mastromarino
© Riproduzione riservata