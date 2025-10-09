"Piazza Maggiore blindata: intervento delle forze dell'ordine per manifestazione pro-Pal"

Atenei intolleranti
Sergio Gioli
Atenei intolleranti
Video
9 ott 2025
9 ott 2025
Piazza Maggiore blindata. Chiusa su tutti i lati, circondata da mezzi della polizia, dei carabinieri e della Guardia di Finanza. Le forze sono arrivate subito dopo che il primo gruppo di attivisti pro-Pal, circa una sessantina di persone, è arrivato con bandiere e striscioni alla fontana del Nettuno, dove c’erano ad attenderli gli agenti della Digos e del Nucleo informativo dei carabinieri.

