Pierina, Loris Bianchi va a trovare la sorella Manuela al Palazzo di Giustizia di Rimini

Il fratello di Manuela Bianchi, la nuora dell'ex infermiera uccisa in via del Ciclamino nell'ottobre 2023, racconta ai giornalisti le sue impressioni dopo la notizia dell'iscrizione sul registro degli indagati della sorella per favoreggiamento