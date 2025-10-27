Malamovida, il ritorno

Gilberto Dondi
Malamovida, il ritorno
Video
Primo Consiglio regionale Marche: video
27 ott 2025
Primo Consiglio regionale Marche: video

Inizia con la protesta degli attivisti ProPal, l'era Acquaroli bis, mentre era in corso l'introduzione del consigliere anziano Andrea Cardilli  

 

