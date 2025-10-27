Primo Consiglio regionale Marche: video

In evidenza
Il Piacere della Lettura - Intervista ad Antonella Mollicone
La scrittrice Antonella Mollicone, ospite del vodcast Il Piacere della Lettura, racconta il suo ultimo romanzo "La femminanza” dove...Guarda il video
Inizia con la protesta degli attivisti ProPal, l'era Acquaroli bis, mentre era in corso l'introduzione del consigliere anziano Andrea Cardilli
In evidenza
La scrittrice Antonella Mollicone, ospite del vodcast Il Piacere della Lettura, racconta il suo ultimo romanzo "La femminanza” dove...Guarda il video