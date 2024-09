Rievocazioni storiche: la video presentazione della festa Barbarossa

La leggenda del Barbarossa riprende vita per le strade di Medicina, in provincia di Bologna, dal 13 al 15 settembre 2024. Durante il fine settimana il centro storico si immergerà in una magica atmosfera medioevale grazie ai circa duemila figuranti che ravviveranno le piazze e le vie. Tra gli appuntamenti principali: la “Caursa dal dog e tri”, il Palio della Serpe, la Cena Imperiale e il grande Corteo Imperiale.