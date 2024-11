Riflessi d'Egitto alle Gallerie Estensi, la mostra amata dagli Este

Apre le porte a Modena l’esposizione, visitabile fino al 4 maggio 2025, dal titolo “Riflessi d’Egitto”, una rassegna unica che per la prima volta offre l'opportunità di vedere esposti oltre 150 reperti per lo più inediti, con le collezioni formate grazie all’interesse per l’antichità dei duchi d’Este a partire dal 1500. In mostra anche il grande sarcofago di Menis e altri reperti provenienti dal museo egizio di Torino

AUTORE Alessandro Fiocchi