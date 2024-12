Scomparsa di Daniela Ruggi, parla l'avvocato dell'amico 'sceriffo'

Il legale di Domenico Lanza, in merito all'arresto per detenzione di armi clandestine e non, spiega che queste non sarebbero mai state usate, ma appartenevano al padre dell'uomo, conosciuto in paese come 'lo sceriffo'