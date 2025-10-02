Il sindaco fischiato

Il sindaco fischiato
Scontri a Bologna: manifestanti lanciano uova contro i carabinieri durante il corteo per la Global Sumud Flotilla
2 ott 2025
⚠️ Tensione davanti alla stazione di Bologna Questa mattina, giovedì 2 ottobre, momenti di scontro tra manifestanti e forze dell'ordine durante il corteo in solidarietà alla Global Sumud Flotilla. Alcuni manifestanti hanno lanciato uova contro gli scudi dei carabinieri e urlato lo slogan "Fateci passare", chiedendo di entrare nella stazione centrale. Gli agenti in tenuta antisommossa hanno risposto impedendo l'ingresso e caricando con i manganelli.

