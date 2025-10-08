Scontri a Piazza Maggiore: manifestazione pro-Palestina vietata sfocia in disordini con feriti e fermi

Piazza Maggiore è stata blindata ieri sera, chiusa su tutti i lati e circondata da mezzi di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. Le forze dell’ordine sono intervenute dopo l’arrivo di una sessantina di attivisti pro-Palestina alla fontana del Nettuno, dove era prevista una manifestazione vietata dal Viminale e dal questore Antonio Sbordone. Nonostante il divieto, i manifestanti hanno iniziato a scandire slogan e interventi al megafono, finché la Digos non è intervenuta per sequestrare striscioni e amplificatori. Nel frattempo la piazza si è riempita di altri gruppi di antagonisti, arrivando a circa cinquecento persone. La tensione è salita quando i manifestanti hanno tentato di partire in corteo, gridando “Corteo! Corteo!”. Le forze dell’ordine hanno bloccato ogni tentativo di sfilare, ricorrendo a cariche di alleggerimento e idranti. Un manifestante è stato fermato. I disordini si sono poi spostati tra via Rizzoli e strada Maggiore, dove sono volate pietre e bidoni rovesciati per creare barricate. Feriti quattro giornalisti e un dirigente di polizia. La folla si è dispersa solo in tarda serata, tra via Zamboni e via Oberdan. In totale, la Questura ha confermato tre fermi e diverse identificazioni.
