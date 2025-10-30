In evidenza
Soundcheck - L'intervista a Mecna
Il rapper pugliese racconta "Discordia, armonia e altri stati d'animo", un viaggio tra emozioni autentiche e la metafora della ciliegia...Guarda il video
“L’abbattimento del muro in via Michelino fa male, ma l’uso della forza a volte è dovuto”Sfratti, il questore Sbordone: “La legalità va rispettata”
In evidenza
Il rapper pugliese racconta "Discordia, armonia e altri stati d'animo", un viaggio tra emozioni autentiche e la metafora della ciliegia...Guarda il video