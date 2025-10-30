Gli speculatori
Sergio Gioli
Gli speculatori
Video
Sfratti, il questore Sbordone: "La legalità va rispettata"
30 ott 2025
30 ott 2025
Sfratti, il questore Sbordone: "La legalità va rispettata"

"L'abbattimento del muro in via Michelino fa male, ma l'uso della forza a volte è dovuto"

Sfratti, il questore Sbordone: “La legalità va rispettata”

“L’abbattimento del muro in via Michelino fa male, ma l’uso della forza a volte è dovuto”

© Riproduzione riservata

