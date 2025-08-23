Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Video
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 20 anniGrandine oggiAllerta meteoMattia Zaccagni figliMaxi yachtFeste e sagre
Acquista il giornale
Video"Taglio degli Alberi in Città: Sicurezza o Perdita del Patrimonio Verde?"
23 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Video
  3. "Taglio degli Alberi in Città: Sicurezza o Perdita del Patrimonio Verde?"

"Taglio degli Alberi in Città: Sicurezza o Perdita del Patrimonio Verde?"

"Taglio degli Alberi in Città: Sicurezza o Perdita del Patrimonio Verde?"

Negli ultimi giorni in città sono stati tagliati diversi alberi, giudicati pericolosi a causa di malattie, radici invasive o rischio di caduta. Interventi che il Comune ritiene necessari per la sicurezza, ma che stanno sollevando un acceso dibattito. Da una parte la tutela dei cittadini, dall’altra la preoccupazione per la perdita di alberi storici e di spazi verdi che fanno parte della vita dei quartieri. Associazioni e attivisti chiedono più attenzione e trasparenza, organizzando proteste e manifestazioni. 👉 Voi cosa ne pensate? Meglio intervenire con decisione per la sicurezza, o servirebbe un approccio diverso per salvare più alberi possibile? di Mariateresa Mastromarino

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata