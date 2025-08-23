"Taglio degli Alberi in Città: Sicurezza o Perdita del Patrimonio Verde?"

Negli ultimi giorni in città sono stati tagliati diversi alberi, giudicati pericolosi a causa di malattie, radici invasive o rischio di caduta. Interventi che il Comune ritiene necessari per la sicurezza, ma che stanno sollevando un acceso dibattito. Da una parte la tutela dei cittadini, dall’altra la preoccupazione per la perdita di alberi storici e di spazi verdi che fanno parte della vita dei quartieri. Associazioni e attivisti chiedono più attenzione e trasparenza, organizzando proteste e manifestazioni. 👉 Voi cosa ne pensate? Meglio intervenire con decisione per la sicurezza, o servirebbe un approccio diverso per salvare più alberi possibile? di Mariateresa Mastromarino
