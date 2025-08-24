'Sopravvivere' fino alla sosta

Gianmarco Marchini
'Sopravvivere' fino alla sosta
Video
24 ago 2025
24 ago 2025
"Tempesta Devastante sulla Costa Romagnola: Danni Ingenti e Turisti in Allerta"

"Tempesta Devastante sulla Costa Romagnola: Danni Ingenti e Turisti in Allerta"

Un temporale violentissimo, con grandine e raffiche di vento fino a 120 chilometri orari, ha piegato la costa Romagnola. Centinaia gli alberi caduti, tantissime le segnalazioni di danni alle strutture turistiche soprattutto in spiaggia e ancora moltissime le abitazioni invase dall'acqua. La violenta cella temporalesca ha colpito duro soprattutto nella zona di Cervia, Milano Marittima e tra Rimini e Riccione: tutte località ancora piene di turisti che sono stati svegliati di soprassalto dai continui fulmini e dai tuoni assordanti. "La conta dei danni sarà peggiore a quella della tromba marina del 2019", spiegano da Milano Marittima. 🖋 di Lorenzo Priviato Tutti gli aggiornamenti, video e foto sul sito del Carlino 📲

© Riproduzione riservata