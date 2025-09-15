La Uno Bianca, le stragi e l'omertà
Gilberto Dondi
La Uno Bianca, le stragi e l'omertà
Video
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Taser mortoPoliziotto uccide pitbullFascicolo sanitarioSpaccata gioielleriaDiscoteca abbandonataFunghi dove
Acquista il giornale
Video"Tunisino di 38 anni arrestato dopo aver seminato il panico con piede di porco e fiamma ossidrica: fermato dai carabinieri con il taser"
15 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. "Tunisino di 38 anni arrestato dopo aver seminato il panico con piede di porco e fiamma ossidrica: fermato dai carabinieri con il taser"

"Tunisino di 38 anni arrestato dopo aver seminato il panico con piede di porco e fiamma ossidrica: fermato dai carabinieri con il taser"

"Tunisino di 38 anni arrestato dopo aver seminato il panico con piede di porco e fiamma ossidrica: fermato dai carabinieri con il taser"

Un 38enne tunisino, già noto alle forze dell’ordine, ha seminato il panico armato di piede di porco e fiamma ossidrica: prima ha danneggiato auto in sosta, poi ha minacciato i proprietari. La situazione è degenerata quando la moglie di una delle vittime ha tentato di investirlo con l’auto. Sul posto i carabinieri, che hanno cercato a lungo di calmarlo. L’uomo, però, urlando frasi sconnesse come “Allah akbar”, ha continuato ad aggredire e a opporre resistenza. Solo il taser è riuscito a fermarlo, tra le urla e i video girati dai presenti. Il 38enne è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata