Alessandro Caporaletti
31 ott 2025
UNiMoRe, il video dell'insediamento nella nuova rettrice Rita Cucchiara

E' una delle massime esperte internazionali di intelligenza artificiale e anche la prima donna a ricoprire questo incarico nell'Ateneo di Modena e Reggio. Come vice, ha scelto altre due donne Giovanna Galli e Cristina Iani

