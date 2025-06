Venezia, nuova azione di Extinction Rebellion contro il matrimonio di Bezos

Nuova azione degli attivisti a Venezia, dove è previsto in questi giorni il matrimonio di Jeff Bezos. Un attivista si è arrampicato sopra un palo in Piazza San Marco, sventolando uno striscione con la scritta: "L'1% rovina il mondo", riferendosi appunto alla cerchia delle persone più ricche al mondo, come il proprietario di Amazon