Viaggio nell'Appennino bolognese, l'ex centrale nucleare Enea: video

L’ex centrale nucleare Enea al Brasimone è uno dei maggiori centri di ricerca a livello nazionale e internazionale. Nel centro si sviluppano tecnologie per reattori veloci a fissione raffreddati a piombo liquido e per la fusione nucleare a confinamente magnetico. Oggi a Camugnano lavorano 30 ricercatori Enea che si occupano di fissione, altri 45 concentrati sulla fusione nucleare a confinamento magnetico e sulle applicazioni legate alla salute come la medicina nucleare