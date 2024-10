Video a Bologna: incidente e polemiche in via Saffi

"Di fronte alle immagini di oggi è chiaro che chi davvero diffonde fake news non è altro che l'amministrazione che ha previsto in via Saffi una cantierizzazione illogica e soprattutto pericolosa per le persone che necessitano di un soccorso immediato", tuona Francesca Scarano di Fratelli d'Italia