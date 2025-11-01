Quei magici anni ‘90 a Bologna: musica, arte e partecipazione

Bologna, 1 novembre 2025 – Gli anni ’90 come li avete vissuti (o solo conosciuti ex post) a Bologna: è un viaggio con la macchina del tempo quello della seconda puntata del vodcast ’il Resto di Bologna’, on line da oggi su Spotify e YouTube, con spezzoni ed estratti condivisi sulle pagine social del nostro quotidiano. Un viaggio che ha come compagni d’eccezione Benedetta Cucci, collaboratrice del Carlino ed esperta di musica, arte e cultura, e Danilo Masotti, scrittore e blogger, da tutti conosciuto in città per avere ‘creato’ gli umarells.

In dialogo con Andrea Zanchi, capocronista del Carlino di Bologna, Cucci e Masotti ripercorrono gli anni ’90 sotto le Due Torri, tra concerti e sperimentazioni artistiche nei centri sociali, show ad oggi inimmaginabili in locali e sale della provincia, una imperdibile intervista a Kurt Cobain, leader dei Nirvana, in concerto a Baricella nel novembre del 1991, fanzine e invenzioni che all’epoca erano avanguardia pura.

Il nostro vodcast 'il Resto di Bologna'

Prendendo spunto dalla mostra in corso alla Gallery16 di via Nazario Sauro intitolata ‘2 Girls and the 90s’, la puntata di questa settimana del nostro vodcast ripercorre un’epoca d’oro della nostra città, che ne segna ancora il carattere.