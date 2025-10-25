‘Il Resto di Bologna’ è cresciuto ed è diventato vodcast

Bologna, 25 ottobre 2025 – ‘Il Resto di Bologna’ è tornato. Il nostro podcast che per anni ha permesso di ascoltare contenuti esclusivi, interviste, approfondimenti, curiosità e notizie indossa una veste nuova, si fa più grande e maturo: diventa un vodcast.

Un video-podcast, che sarà online ogni sabato sul nostro sito Internet e su YouTube, con estratti e spezzoni condivisi sulle pagine social del nostro giornale. Alle parole e ai racconti si aggiungono le immagini e i video, per portare all’attenzione dei lettori e degli ascoltatori, con ancora più forza ed efficacia, tutto quello che non si conosce sulla città di Bologna. La prima puntata è dedicata all’anniversario dell’alluvione che, nella notte tra il 19 e il 20 ottobre 2024, ha sconvolto la città (qui il vodcast).

Si parte da una intervista con l’ospite del giorno: il primo è Andrea Bolognesi, direttore del consorzio Canali di Bologna, impegnato nelle operazioni emergenziali dopo il disastro. Domande e risposte chiare, puntuali, come una conversazione a tu per tu che vuole portare chi ascolta direttamente al centro del discorso, al nocciolo della questione.

Ma ci sono soprattutto le voci e i volti dei protagonisti: i bolognesi. A partire da quelli che hanno vissuto le alluvioni degli ultimi due anni e mezzo sulla propria pelle e con i propri occhi. Le loro storie. La loro esperienza. Le loro paure. Sullo schermo di chi osserva il vodcast scorrono foto mai viste, contenuti realizzati apposta per l’occasione, documenti inediti. E non mancheranno le pagine del Carlino per dare ancora più forza a un racconto che va oltre l’aspetto giornalistico e vuole toccare il cuore delle persone.

La cronaca sarà sempre il fulcro. E così, dopo il botta e risposta con l’ospite e le interviste insieme con i cittadini, c’è spazio anche per il dibattito giornalistico e per l’analisi di quanto appena osservato.

Nella prima puntata intervengono Valerio Baroncini, vicedirettore del Carlino, e Andrea Zanchi, capocronista della redazione di Bologna. Commenti, valutazioni, pensieri in presa diretta: dall’azione della politica e delle amministrazioni locali al ricordo di quei giorni tremendi e dei servizi sul campo, in occasione della puntata dedicata all’alluvione.

Lo sguardo si allarga e parte da lontano, dai primi disastri che già a maggio del 2023 hanno falcidiato la Romagna e poi l’Emilia. Diciotto morti, 40.000 sfollati, 10 miliardi di euro di danni. Il bilancio è tragico, a un anno di distanza dall’ultimo evento che è solo la punta dell’iceberg di una lunga scia, e rivive in occasione del ritorno de ‘Il Resto di Bologna’. Per continuare, assieme, a raccontare tutto quello che non si conosce sulla città di Bologna.