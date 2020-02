Ancona, 2 febbraio 2020 - Nave da crociera di lusso attraccherà domani al porto. Una prima toccata per la Spirit of Discovery, della compagnia di navigazione inglese Saga Cruises con a bordo passeggeri over 50 del campo finanziario, assicurativo e turistico. Una nave battezzata a luglio dello scorso anno da Camilla d’Inghilterra in persona, la duchessa di Cornovaglia, moglie del principe Carlo. A bordo ci saranno 1.390 passeggeri. Il loro arrivo segna un avvio in anticipo per le crociere che passeranno dal porto dorico.

L’attracco, al terminal crociere alla banchina 15, è previsto per le 8 dopo la partenza da Venezia. La nave salperà poi da Ancona alle 17 per raggiungere Bari. Un gioiello del mare lungo 237 metri con 497 persone come componenti dell’equipaggio. Il porto di Ancona è stato inserito fra le nuove destinazioni della compagnia Saga Cruises che suggerisce, fra le mete da visitare, le Grotte di Frasassi e la scoperta di fattorie e cantine del "Marcheshire".

Nel catalogo di presentazione della compagnia è stato sottolineato che "Ancona sta affermandosi sulla scena turistica italiana, in un territorio che non ha niente da invidiare alla Toscana e all’Umbria, una dinamica città mercantile con spiagge meravigliose e alcune attrazioni storiche sorprendenti". Il debutto della stagione 2020 di Msc Crociere invece sarà venerdì 10 aprile, con 26 toccate che proseguiranno fino al 9 ottobre. La nave da crociera Msc Sinfonia arriverà ogni venerdì alle 10 dal porto di Dubrovnik per proseguire la sera per Venezia. Il calendario 2020 delle crociere prevede, al momento, 46 approdi. "Siamo pronti per l’inizio della stagione aperta da una nave "reale" commenta il presidente dell’Autorità di sistema portuale, Rodolfo Giampieri.