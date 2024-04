Ci si mette anche la sfortuna. Col Modena serve più coraggio

Non è proprio l’anno dei miracoli. Alla scarsa qualità della squadra, alla poca efficacia dei tecnici scelti, alle scellerate scelte di mercato, si aggiunge anche la mala sorte ad ulteriore dimostrazioni che il destino appare segnato. Il gol al 96° della Ternana rende praticamente inutile anche questo pareggio conquistato contro un Cittadella ormai in vacanza. Ascoli senza coraggio, anche nei minuti finali quando si doveva e si poteva provare a vincere proprio come hanno fatto le ‘fere’ rossoverdi umbre. Poi se sia la traversa che il palo ti negano la gioia del meritato gol, allora vuol dire che la Dea Bendata ti ha davvero girato le spalle. A cinque gare dalla fine però è vietato mollare. Ci sono ancora troppi scontri diretti da giocare e la salvezza è sempre a portata di mano. Ma col Modena servirà più coraggio.