Il miglior Gnahoré può essere un grande colpo di mercato

Nel giorno in cui è stato presentato ai tifosi il nuovo attaccante Nestorovski, l’Ascoli potrebbe aver trovato un altro grande colpo di mercato, seppur con un anno di ritardo. Gnahoré ha preso per mano il centrocampo entrando in quasi tutte le manovre offensive e recuperando diversi palloni. Passo felpato, lunghe leve che sembrano poter arrivare ovunque, il francese ha dominato il campo. La formazione rivoluzionaria di Viali ha finito così per premiare il tecnico, che può festeggiare la prima vittoria in bianconero. Un’iniezione di fiducia che arriva in un momento delicatissimo per il Picchio, reduce da due ko e da una confusione all’interno della stagione ingiustificabile in questo momento della stagione. I tre punti e gli ultimi colpi di mercato possono deviare il corso dell’anno. Col Sudtirol però devono arrivare conferme.