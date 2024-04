In attacco si crea troppo poco. E ora c’è gran bisogno di gol

A spizzichi e bocconi l’Ascoli continua a marciare con un andamento lento che di certo non produce alcuna novità e soprattutto non aiuta a recuperare sulle avversarie che precedono in classifica. Dopo aver mancato una settimana fa la possibilità di assestare il ritorno alla vittoria contro un Venezia apparso al Del Duca in evidenti difficoltà e orfano di Pohjanpalo, i bianconeri non sono riusciti a mettere sotto neanche il Cittadella che non sembra più quell’avversario spietato a cui tutti ci eravamo un po’ abituati nel corso delle passate stagioni. Il pareggio ottenuto al Tombolato finisce per aiutare più i veneti, ormai ad un passo dal matematico mantenimento della categoria, che il Picchio. In attacco riuscire a creare veri pericoli resta una pura utopia. E questo preoccupa, specie ora dove invece di gol ce n’è davvero bisogno.