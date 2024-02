In Calabria una sconfitta davvero difficile da capire

La sconfitta di Catanzaro è davvero difficile da comprendere. Il match non si era aperto nel migliore dei modi col vantaggio giallorosso di Antonini, ma la risposta della formazione di Castori aveva permesso comunque di portarsi in vantaggio per 2-1. L’espulsione di Valzania ha stravolto tutto condannando l’Ascoli ad una prova di sofferenza. Ancora una volta la chiamata dal var è finita per diventare decisiva ai fini del risultato. Detto questo però va evidenziato quanto l’assenza di Mendes si sta rivelando pesantissima. Per riuscire a trovare la via del gol sono servite le incursioni dei difensori Mantovani e Botteghin, dato che gli attaccanti non sono stati in grado di creare veri pericoli. C’è da rivedere qualcosa anche sulla fase difensiva. Sul primo e sul terzo gol di Iemmello si è finiti per lasciare gli avversari liberi a due passi dalla porta.