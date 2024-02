In questa domenica di Carnevale c’è davvero poco da ridere

Dodicesima sconfitta stagionale. L’Ascoli che sembrava aver trovato la giusta solidità difensiva per conquistare la salvezza, si scioglie proprio in terza linea subendo tre reti evitabilissime se solo si marcassero i calciatori avversari. La doppietta di Iemmello (anche se poi la prima pare sia un’autorete di Bellusci), unico calciatore del Catanzaro da dover marcare a uomo e invece lasciato inspiegabilmente solo nei due gol finali, indicano anche scarsa concentrazione. Inutile poi che siano proprio i difensori a far gol, se poi si subiscono reti imbarazzanti. I punti persi a Catanzaro sono pesanti soprattutto se sommati a quelli regalati domenica scorsa al Sudtirol. Mister Castori predica fiducia e parla di squadra viva, ma in questa domenica di Carnevale per i tifosi del Picchio ci sarà davvero poco da ridere.