Le altre squadre. Bari, quarto cambio: esonerato Iachini

Nella spietata lotta per salvarsi anche il Bari non sta vivendo momenti particolarmente felici con il quarto avvicendamento in panchina. Il ko incassato a Como per 2-1 è costato caro all’ascolano Beppe Iachini, esonerato dai vertici societari dopo aver raccolto soltanto 8 punti in 10 gare. A succedergli sarà il tecnico della Primavera Federico Giampaolo, fratello di Marco ed ex attaccante del Picchio per pochi mesi nel 2005. A lui spetterà il compito di evitare gli spareggi playout che in questo momento stanno vedendo invischiati proprio i pugliesi. "Dopo un lungo confronto tra le parti – si legge nella nota del club -, Ssc Bari comunica di aver sollevato Giuseppe Iachini dall’incarico della prima squadra".