MARCEL BUCHEL

La stagione che ha vissuto avrebbe messo a dura prova chiunque. Non lui che di fronte ad ogni genere di avversità ha saputo rispondere da professionista fuori e come un vero talento in campo. Era stato scelto come nuovo capitano all’inizio, poi doveva essere ceduto a tutti i costi. Alla fine è rimasto e quando gli hanno chiesto di tornare a giocare lo ha fatto con umiltà, ma ad un livello importante. Ha chiuso in crescendo e chissà cosa sarebbe successo se gli avessero concesso 90’ contro Cosenza e Reggina.