Non poca preoccupazione per l’infortunio del capitano

I bianconeri di Mister Viali hanno giocato forse il loro miglior primo tempo di questa prima parte della stagione, hanno creato tante occasioni, ma non le hanno concretizzate e alla fine hanno anche rischiato di perdere una partita dominata. La cosa grave è stato l’errore per eccesso di confidenza di Caligara che ha rivitalizzato gli avversari. L’Ascoli ha provato comunque a vincerla fino alla fine, ma gli uomini in campo sono sembrati un po’ giù di fiato (sostituzioni tardive) e, soprattutto, di idee a centrocampo dove forse sarebbe stata più utile la fisicità di Gnahorè piuttosto che la tecnica di Samuel Giovane. Preoccupa, e non poco, l’infortunio del capitano Eric Botteghin, tornato finalmente ai suoi livelli. E l’Ascoli non può assolutamente permettersi di perderlo.