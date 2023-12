Una mezz’ora di livello non basta per il risultato

"Quando perdi, dipende da come lo fai". Le parole pronunciate in settimana dall’esperto portiere Viviano calzano a pennello sul tipo di prestazione non messa in campo dall’Ascoli per gran parte del match e soprattutto in relazione al modo col quale è arrivato un altro pesante ko. I bianconeri nella prima frazione di gara fanno esattamente il contrario di quello che aveva chiesto il tecnico Castori. Approccio completamente sbagliato. Poca pressione. Zero grinta. Nessuna occasione creata. Nella ripresa il gol di Masini rimette momentaneamente in gioco il Picchio che poi sfiora anche l’eventuale pari con Manzari. Una mezz’ora di discreto livello però non basta per arrivare ad ottenere quei risultati necessari per risalire l’amara classifica. Un pensiero infine va alla famiglia di Duilia Capriotti, super tifosa venuta a mancare a 85 anni.