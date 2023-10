San Lòcca Day 2023, l’8 ottobre tra sport e degustazioni: il programma

Bologna, 5 ottobre 2023 - Domenica 8 ottobre torna il San Lòcca Day, la giornata di festa a partecipazione gratuita per grandi e piccoli, organizzata da Succede solo a Bologna. Duecento stand dedicati a creatività, cibo, intrattenimento e associazioni coloreranno l’intera via di San Luca, dal Meloncello al Santuario.

Realizzata anche quest’anno con il totale contributo di EmilBanca, l’edizione 2023 si svolge dalle 10 alle 19 con l’obiettivo di riscoprire il portico di San Luca. Lungo tutto il tragitto, dal settecentesco arco del Dotti fino al Santuario, si susseguono infatti 100 stand creativi, 10 associazioni, 40 stand food e 30 dedicati all’intrattenimento per rendere la camminata ancora più entusiasmante, animata da svariate attività, come giochi, percorsi gustativi, curiosità tipiche del territorio, sport e musica.

Sport area

Nella Sport Area del San Lócca Day, Csi Bologna propone l’esperienza “Percorsi motori in contropendenza” che, novità di quest’anno, in collaborazione con Cecilia TataFitness, vedrà la possibilità di partecipare anche in modalità “Family fitness”. L’Equipe Csi Bologna e TataFitness allestiranno minigiochi e percorsi motori in cui sperimentare le proprie abilità motorie con materiali che renderanno le attività ancora più dinamiche.

Venendo all’area motori, Bologna Service porterà all’attenzione del pubblico alcune eccellenze bolognesi come la vettura Tecno Formula 2 con la quale il pilota Clay Regazzoni vinse il campionato europeo nel 1970 e una moto Ducati 175 che ha effettuato il giro del mondo, partendo dalla sede della Ducati il 30 settembre 1957 e rientrando il 5 settembre 1958. Infine, non mancheranno alcuni rari esemplari di automobiline per bambini a pedali a marchio Giordani, storica azienda bolognese specializzata nella produzione di giocattoli, tricicli e carrozzine.

Beneficenza

Il San Lócca Day ha un altro importante aspetto: la beneficenza. Ogni anno l’associazione Succede solo a Bologna attiva, infatti, una raccolta fondi destinata a un tema di tutela del territorio, per la manutenzione e restauro di un simbolo della città a cui dedicare l’evento.

Nel 2022, anno di ripresa del San Lócca Day dopo la pandemia, l’evento era stato dedicato al restauro del Teatro Mazzacorati 1763, teatro settecentesco all’interno di Villa Aldrovandi Mazzacorati, gestito da Succede solo a Bologna da aprile 2022. Un obiettivo che proseguirà anche nell’edizione 2023 per continuare il progetto di riportare al suo antico splendore il Teatro che il 24 settembre ha celebrato i 260 anni dalla sua inaugurazione.