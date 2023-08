A 400 cittadini arriverà la carta ’Dedicata a te’

Il Comune ha avviato la spedizione delle lettere rivolte ai 394 cittadini casalecchiesi individuati dall’INPS (su criteri Isee ed anagrafici) quali beneficiari della nuova Carta ’Dedicata a Te’, la carta prepagata sulla quale sarà versato un contributo governativo per l’acquisto di beni di prima necessità. I beneficiari della misura, che non devono presentare domanda, sono individuati tra i cittadini appartenenti ai nuclei familiari (composti da almeno tre persone), residenti nel territorio italiano, iscritti all’Anagrafe comunale e con Isee ordinario non superiore ai 15.000 euro. Sul sito del Comune è riportato l’elenco dei beneficiari. In caso di domande è possibile contattare il Contact center INPS al numero 803 164, gratuito da telefono fisso, e a pagamento il numero 06 164 164 da cellulare.