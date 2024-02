A Calderara di Reno manca un lavapiatti

A Calderara di Reno serve un lavapiatti per l’interno di una cucina. Le mansioni sono diverse. Tra queste, c’è il lavaggio di piatti, delle stoviglie e dei tegami. La figura ricercata in più si dovrà occupare del riassetto e della pulizia della cucina e dovrà usare la lavastoviglie. Il posto di lavoro è raggiungibile con mezzi pubblici. L’offerta di lavoro non prevede trasferte. Possono applicare sia donne sia uomini. È preferibile un’esperienza lavorativa pregressa. È richiesta la conoscenza della lingua italiana a livello B1. Lingua italiana liv. B1 e bisogna essere in possesso del patentino HCCP.

L’annuncio scade venerdì e offre un contratto a tempo determinato strutturato in un part time da da 20 ore settimanali. Nel dettaglio, l’orario va dalle 11 alle 15.