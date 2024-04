A Crespellano torna il Pedibus

Riprende domattina a Crespellano, il cammino del ‘Piedibus’ costituito dagli studenti delle elementari che scelgono di andare a scuola a piedi accompagnati da genitori, nonni o volontari. Attività sospesa in periodo invernale organizzato dal gruppo di coordinamento dei genitori, in collaborazione con l’amministrazione comunale e l’istituto comprensivo. Il percorso per ragioni organizzative si struttura in tre linee: la linea blu che fa capolinea nel parcheggio di via Verdi. La linea gialla che fa base in via Quattro Novembre, e la linea rossa che ha come punto di riferimento il parcheggio di fronte alla chiesa di Pragatto. Per iscrivere i bambini e per dare la disponibilità di genitori e nonni come conduttori è necessario contattare i referenti. Mentre gli organizzatori ribadiscono che la collaborazione e la disponibilità delle famiglie come accompagnatori è sempre fondamentale.