A Santo Stefano il mercatino natalizio di Ageop. Idee regalo solidali per tutti, si parte venerdì

Torna il mercatino solidale di Natale dell’associazione Ageop Ricerca in collaborazione con il quartiere Santo Stefano, che ha patrocinato l’iniziativa. L’evento, giunto alla sua quattordicesima edizione, si terrà al Complesso del Baraccano - Casa delle Associazioni, in via Santo Stefano al 1192, da venerdì 17 a domenica 19 novembre. Il mercatino, organizzato anche assieme a Aics, è stato presentato ieri a Palazzo D’Accursio alla presenza della presidentessa del Quartiere Santo Stefano, Rosa Maria Amorevole, di Francesca Testoni, direttrice generale Ageop Ricerca, e di Giada Oliva, coordinatrice Promozione e comunicazione Ageop Ricerca.

L’iniziativa parte dal bisogno, sempre crescente, di ricercare fondi per sostenere le svariate opere dell’associazione, che dal 1982 è impegnata nella lotta dei tumori e delle leucemie nell’infanzia. Tra i vari spazi espositivi sarà possibile trovare i prodotti solidali Ageop: i vestiti e accessori vintage di Re-Use With Love, le esclusive linee biologiche cosmetiche dell’associazione, confezioni natalizie, fiori, ce n’è per tutti i gusti. Non mancheranno inoltre prodotti culinari, tutti a km zero, come i dolci Invasi, i waferini Babbi, i panettoni Flamigni e la cioccolata Majani. Ci saranno anche gli splendidi lavori di artigianato creati da gruppi di volontari e volontarie, come ’ZigZag’, un gruppo di mamme con la passione per il cucito creativo, oppure ’La Chicca’, che crea bamboline all’uncinetto, anche personalizzabili, e ancora Fablab - Corticella, in cui giovani ragazzi creano lampade di legno a mano.

Venerdì il mercatino sarà aperto dalle 15 e, alle 18, si esibirà il coro Armonia ’Gospel e Spiritual’. Sabato l’apertura è prevista dalle 10 alle 19 e, alle 16, si potrà assistere alle letture animate e partecipare ai laboratori di ’Baraccano e Ageop Kids’. Nel giorno conclusivo sarà possibile visitare il mercatino dalle 10 alle 19 e, alle 17, avrà inizio il laboratorio musicale ’Circle Singing’.

Rebecca Di Gregorio