A tu per tu con Colamedici

Torna domani nella piazza coperta di Salaborsa il ciclo di incontri sul giornalismo Cinque pezzi buoni, con un nuovo orario (alle 19). L’ospite della serata di giovedì sarà il filosofo e scrittore Andrea Colamedici. Colamedici, assieme a Maura Gancitano, ha fondato Tlon, un progetto di divulgazione culturale, che si manifesta, tra le altre cose, con una casa editrice. Tlon utilizza i social come mezzo per divulgazione concentrandosi su tematiche culturali e sociali. Autore di podcast, curatore e ideatore di festival parla di filosofia al grande pubblico stimolando un pensiero critico su temi di attualità come per esempio le conseguenze etiche di strumenti di Intelligenza Artificiale.