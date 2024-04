A Villa Griffone si celebra. Guglielmo Marconi

Il 25 aprile del 1874 nasceva a Bologna Guglielmo Marconi, l’uomo che con le sue intuizioni ha riscritto la storia. A lui si deve non solo l’invenzione della telegrafia senza fili attraverso le onde radio, che gli valse il Premio Nobel per la fisica nel 1909, ma anche la nascita del wireless, della radio e della comunicazione senza confini. In occasione del 150° anniversario dalla nascita, il ministero della Cultura ha istituito un Comitato Nazionale per la promozione di manifestazioni in Italia e all’estero mirate a valorizzarne la figura.

Nella suggestiva sede di Villa Griffone, antica residenza dei Marconi, nonché Monumento Nazionale, le celebrazioni si sono svolte alla presenza di Lucia Borgonzoni, sottosegretario alla Cultura, di Giulia Fortunato, presidente della Fondazione e del Comitato Nazionale Marconi.150 e del Principe Guglielmo Giovannelli Marconi. Grande la partecipazione del pubblico fin dalla mattina in occasione dalla Santa Messa celebrata, presso il Mausoleo Marconi, da S.E. il Cardinale Matteo Maria Zuppi a cui è seguita la cerimonia ufficiale di emissione del francobollo celebrativo .

Per l’occasione il ministero della Cultura ha attivato un consistente intervento d’urgenza di consolidamento e restauro del mausoleo, che anticipa il recupero e la valorizzazione del monumento nazionale Villa Griffone grazie a un finanziamento del ’Piano Strategico Grandi Progetti Beni Culturali’.

A rimarcare il valore internazionale dell’opera di Guglielmo Marconi, la conferenza scientifica con la Premio Nobel per la fisica Anne L’Huillier e Mark Clampin della NASA divisione astrofisica . Al centro dell’incontro, la scoperta dei primi esopianeti e le modalità con cui è stato possibile ’fotografare’ gli elettroni, nonché le possibili applicazioni per nuovi chip ultraveloci e per un’inedita diagnostica medica. Al termine della conferenza i dottorandi del Dipartimento di Ingegneria dell’Energia Elettrica e dell’Informazione “Guglielmo Marconi”- DEI dell’Università di Bologna, coordinati dalla professoressa Alessandra Costanzo, hanno presentato i risultati delle proprie ricerche: applicazioni del wireless del XXI secolo in medicina, telecomunicazioni, industria 4.0.