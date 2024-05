"Abbiamo rimesso in ordine il bilancio"

"I conti ora sono in ordine, avanti per migliorare il Piano e accelerare il percorso di risanamento". Questo il primo commento del sindaco di San Pietro, Claudio Pezzoli, a seguito della relazione della Corte dei Conti sulla crisi finanziaria del Comune. Il primo cittadino uscente prosegue: "L’approvazione del Piano di Riequilibrio mette in sicurezza il bilancio e getta le basi per una crescita sostenibile. La relazione della Corte dei Conti conferma quello già ampiamente esposto: il disavanzo di 4,1 milioni non è mai stato celato, così come è stato più volte ribadito di aver ricevuto dalla stessa Corte due segnalazioni: la prima nel 2019 relativa al rendiconto 2017, e la seconda nel 2022 rispetto ai rendiconti 2020 e 2021. Rispetto a queste pronunce, il Comune ha posto dei correttivi, tra cui una maggiore attività rivolta al recupero degli insoluti e la cancellazione graduale dei residui attivi più vecchi, che tuttavia non hanno portato al risultato sperato".

"Venendo alle azioni contenute nel Piano – continua Pezzoli –, come certificato dalla Corte dei Conti, permetteranno il recupero del disavanzo anche comprimendo le tempistiche. Con l’approvazione del rendiconto riferito all’anno 2023, sono stati recuperati più di 350mila euro rispetto ai 50mila stimati. Sul fronte del risparmio derivante dall’esternalizzazione della Tari, siamo al lavoro per trasmettere un’integrazione documentale tale da dimostrare in modo chiaro e certo la fondatezza dell’operazione. Per quanto riguarda i servizi scolastici, grazie alla stretta collaborazione con molti enti da settembre abbiamo ottenuto l’apertura di 3 nuove sezioni di scuola materna statale che andranno a sostituire le 2 sezioni di scuola materna comunale, mantenendo invariata l’offerta del servizio. Oltre a ciò, è stata data una concreta risposta alle richieste di maggior servizio alle scuole De Amicis: con il nuovo anno scolastico saranno due le classi prime a tempo pieno".

Inoltre, sottolinea il sindaco, "la Biblioteca Mario Luzi è stata riorganizzata con spazi specifici coprendo tutte le fasce d’utenza. Questo permetterà ai giovani di sfruttare il parco culturale collegato al Museo Frabboni. Si è cercato fino a quando si è potuto di tutelare lo sport, la cultura e l’accesso ai servizi mantenendo le più basse tariffe possibili. L’aumento delle tariffe porterà alla copertura dei costi del servizi rendendoli più sostenibili per l’ente. Sul fronte culturale, stiamo concludendo l’iter per la concessione della casa della musica, la cui assegnazione avverrà entro il 10 di maggio". Pezzoli chiude dicendo: "Sul fronte delle responsabilità, vorrei ribadire un concetto fondamentale: nemmeno un euro è stato rubato, sperperato o dissipato. Tutte le risorse sono sempre state spese per erogare servizi, migliorarli, e manutenere il territorio. Da quando ho avuto a che fare con la cosa pubblica, ho agito per il bene della collettività, spesso cercando di lanciare il cuore oltre l’ostacolo per rispondere al meglio alle esigenze dei cittadini".

Zoe Pederzini