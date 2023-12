Acqua verde, gli attivisti Extinction Rebellion ‘colorano’ l’acqua del canale delle Moline

Bologna, 9 dicembre 2023 – Anche a Bologna, come Roma, Venezia, Milano e Torino, gli attivisti di Extinction Rebellion sono entrati in azione, con un blitz estemporaneo al canale delle Moline.

Gli attivisti ambientalisti hanno gettato del colorante verde nell’acqua e buttato dei canotti nel Reno.

“Si tratta – spiegano gli attivisti – di un colorante innocuo, per denunciare l'ennesimo fallimento politico della Cop28 e dei governi mondiali nel contrastare la crisi climatica e la sesta estinzione di massa”.

"Tra qualche ora – aggiungono –, queste acque torneranno come prima. Nel frattempo, mentre i governi parlano, contiamo i danni e le vittime di continue alluvioni e incendi”.

Il blitz intorno alle 15 quando alcuni attivisti sono entrati nel canale del Reno, su cui si affaccia la famosa finestrella, nota anche come ‘piccola Venezia’. Gli attivisti hanno attraversato il canale e attraccato un paio di canotti sulle sue sponde, oltre ad uno striscione che recita: “Il governo parla, la terra affonda”. In ultimo, la fluoresceina (“un sale innocuo usato da idraulici come tracciante e per segnalare la posizione di subacquei dispersi in mare", hanno spiegato gli attivisti) è stata versata nelle acque del canale tingendole di verde.

È di "tre sanzioni amministrative per getto su aree pubbliche soggette ad uso pubblico di materiale liquido di natura ignota e non verificabile nell'immediatezza” il bilancio dell'azione degli attivisti bolognesi di Extinction Rebellion, che hanno colorato di verde l'acqua del canale delle Moline.

Lo fa sapere la Questura, spiegando che gli attivisti che hanno partecipato all'azione sono stati tutti identificati e che ora la Polizia locale “sta adottando i provvedimenti di competenza”.