Acquisito il 60% della veneziana Ocm

Fanti Packaging è entrata nel capitale di Ocm Spa, storica azienda di Gruaro, in provincia di Venezia, specializzata nel packaging metallico. La società di Casalecchio di Reno (Bologna), ha acquisito il 60% delle quote appartenenti ai soci Mara, Patrizia e Sandro D’Agnolo, figli del fondatore Gino D’Agnolo scomparso qualche anno fa. Nella nuova compagine, il socio storico Ettore D’Agnolo continua a mantenere il suo ruolo di riferimento in qualità di ad con il 30% delle azioni, mentre il ruolo di presidente sarà ricoperto da Stefano Fanti (foto), presidente e amministratore delegato di Fanti Packaging. L’operazione mira a rafforzare la presenza nel mercato del food.