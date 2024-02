Addetta alla posa di guaine coibentanti

Bianchi Alberto Srl è alla ricerca di una risorsa che si occuperà della posa di guaine impermeabilizzanti e coibentanti su edifici commerciali, residenziali e pubblici di piccole. medie e grandi dimensioni. uso del bruciatore, uso del tubo di collegamento in gomma per alta pressione con relativo regolatore di pressione, uso delle bombole di gas propano munite di valvola di sicurezza. Buone capacità comunicative, serietà ed affidabilità. Buona attitudine al lavoro di squadra. Esperienza nella mansione di posatore di guaine impermeabilizzanti dai 2 ai 5 anni. Preferibile corsi per prevenzione infortuni sul lavoro, costruzioni e lavori in quota, attestati per uso DPI III cat. Richiesta licenza media. Richiesta Patente B e automunito/a.

Annuncio rivolto a persone dell’uno o dell’altro sesso, ai sensi del Decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198.

Contratto: Assunzione a tempo determinato per valutare le capacità allo scopo di inserimento a

tempo indeterminato. CCNL Edilizia Artigianato

Orario: Tempo pieno.