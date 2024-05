Addetto alla gestione di prodotti da forno

Si cerca un addetto al confezionamento e alla produzione di prodotti da forno. L’annuncio è valido fino al 5 maggio. Codice offerta: 12987/2024. Luogo di lavoro: Bologna, sede raggiungibile tramite mezzi pubblici. Mansione: la figura ricercata si occuperà della movimentazione di teglie per il riempimento manuale di carrelli rotor e del confezionamento di prodotti secchi da forno.Requisiti: preferibile il possesso di veicolo proprio, inoltre verranno valutati positivamente il possesso del patentino per il carrello elevatore e attestato HACCP in corso di validità. Chi può candidarsi: annuncio rivolto a uomini e donne. Tipo di contratto: CCNL Alimentari e Panificazione Aziende Artigiane - Livello B4. Contratto intermittente a tempo determinato. Orario: part-time, 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì, dalle 09,30 alle 15:30. Modalità della candidatura: dopo esserti registrato con SPID o CIE al Portale Lavoro per Te o sull’app Lavoro per Te, per candidarti segui le istruzioni riportate sul portale.