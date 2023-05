Addio a don Sergio Rondelli Il parroco vicino a malati e anziani

Aveva da poco festeggiato i 99 anni il parroco don Sergio Rondelli morto due giorni fa. Don Sergio era parroco emerito della parrocchia di San Procolo di Fradusto, frazione di Monghidoro, ma per 42 anni prelato anche delle altre chiese delle frazioni: Piamaggio, Stiolo, Vergiano e Lognola. Con una salda vocazione che lo ha animato sin da bambino e dopo essere stato per 23 anni a Cedrecchia ed a Madonna dei Fornelli insieme al fratello gemello don Marcello (scomparso il 6 gennaio 2017), i due parroci sono arrivati a Monghidoro nel 1971. La cittadinanza tutta ha certamente apprezzato in lui ed in suo fratello una profonda fede, che li ha sempre accompagnati anche nei momenti più critici. Ha sempre vissuto con il fratello in canonica in semplicità ed in povertà sempre con il sorriso sulle labbra, la sua missione è stata quella di vivere una continua esperienza sviluppatasi nel contatto e nella condivisione di gioie e dolori con ognuno dei suoi fedeli . Vicino in particolar modo agli ammalati ed agli anziani che non mancava mai di andare a trovare per impartire loro parole di conforto e di speranza, per avvicinare i più giovani alla fede e per creare un servizio alla comunità don Sergio e il gemello hanno voluto fortemente la nascita dell’oratorio. Per i meno giovani avevano messo a disposizione l’area adiacente la chiesa costruendo la bocciofila mettendo anche i primi fondi. I funerali avranno luogo domani alle 11.15 presso la chiesa di Monghidoro. "Per tutto quello che ha fatto per le nostre parrocchie, per l’uomo e per il sacerdote che è stato oggi lo salutiamo con gratitudine e profondo affetto con l’auspicio che ci guardi ancora dalla Casa del Padre alla quale è ritornato, ricongiungendosi all’amato fratello e che ci aiuti ad essere una comunità degna del suo esempio morale e spirituale" dichiara il sindaco di Monghidoro Barbara Panzacchi.

Zoe Pederzini