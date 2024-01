Addio a Michele La Rosa: "Pioniere della sociologia"

"Addio professore, ci mancherai tanto". È uno dei tanti, tantissimi messaggi di cordoglio per la scomparsa di Michele La Rosa, morto a 87 anni, già docente ordinario di Sociologia del lavoro nella facoltà di Scienze Politiche all’Alma Mater, dove ha insegnato anche Sociologia economica e Management e gestione delle risorse umane. È stato anche presidente del corso di laurea in ‘Sociologia’ e del corso di laurea specialistica in ‘Occupazione, mercato, ambiente’. Attivo nell’associazionismo di ispirazione cattolica, ma in costante dialogo con le realtà laiche, La Rosa da sempre era socio Acli.

"Il professor La Rosa ha sempre aiutato le Acli a precorrere i tempi – il sentito ricordo del presidente Filippo Diaco –. Con il patronato Acli ha condotto ricerche sulla responsabilità sociale di impresa, sulla raccolta di storie di vita di migranti e sull’occupabilità femminile. Lo ha fatto in tempi in cui, di questi temi, non si parlava ancora. Queste ricerche sono poi diventate prestigiose pubblicazioni, con le quali hanno collaborato due generazioni di giovani sociologi del lavoro, che lui ha seguito con grande generosità e che, tuttora, collaborano con le Acli. A lui dobbiamo la capacità di vedere oltre il contingente, interpretando i cambiamenti nel mondo del lavoro alla luce della Dottina Sociale della Chiesa, con grande concretezza e mettendo sempre la persona al centro".

Michele La Rosa era nato a Rimini e si era laureato nel 1960 in Economia e commercio a Bologna, con una tesi in Politica economica. Ha affiancato agli studi universitari un’intensa attività politica negli organismi studenteschi e il lavoro presso la società telefonica, di cui è diventato dirigente. Collaboratore del Centro studi sociali e amministrativi (C.S.S.A.) diretto da Achille Ardigò – di cui era molto amico – e in seguito dell’Istituto di Sociologia. Dalla fine degli anni Sessanta la sua attività scientifica e didattica si fa sistematica, fino all’attribuzione degli incarichi di Sociologia del lavoro e dell’industria e di Sociologia generale presso la neonata Facoltà di Scienze Politiche. Numerosi i messaggi di affetto e stima comparsi sui social network e sul web dopo la notizia della scomparsa.

fra.mor.