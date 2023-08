Addio ad Aldina Tomesani Memoria storica del paese

Si è spenta, nella sua abitazione, Aldina Tomesani, ’l’Aldina’ come veniva affettuosamente chiamata in paese, una figura storica e, per tanti anni, un importante punto di riferimento per molti ozzanesi. Nata ad Ozzano nel 1926 (avrebbe festeggiato fra pochi giorni i 97 anni), in una famiglia di solide tradizioni socialiste e antifasciste e non ha mai abbandonato il suo paese natale. Dal 1964 al 1970 viene eletta nel Consiglio comunale di Ozzano nella lista di maggioranza ’Unità Democratica’. Il suo impegno nell’ambito della pubblica amministrazione non cessò completamente e anche in pensione nel 1982, continuò a prestare la sua professionalità presso il patronato di Ozzano fino al 1997. Per tanti anni Aldina ha condiviso la sua vita con Tonino Pirini, figura storica e ex sindaco del paese. Con lui ha portato avanti e condiviso tante battaglie in difesa dei diritti civili e sociali rendendo Ozzano un paese moderno e solidale.

Nel marzo del 2016 l’Amministrazione comunale le conferì il premio ’La Torre’, riconoscimento che viene dato agli ozzanesi o a personalità di spicco a livello nazionale o internazionale che hanno comunque legami con il territorio, distintisi per meriti storici, economici, sportivi, letterari, scientifici o per l’impegno nel campo dell’assistenza e del volontariato.

" Ha sempre affrontato la sua vita personale e lavorativa con grande impegno, tenacia e determinazione e la sua attività lavorativa è sempre stata rivolta a beneficio della nostra Comunita", la ricorda il sindaco Luca Lelli. Da parte mia personale e del Comune- conclude il sindaco- un grazie profondo e sincero per i tanti anni dedicati al sociale e per il suo essere donna prodiga di risorse, per lo spirito intraprendente che l’ha sempre animata, saggia guida di tante battaglie vinte a favore dei cittadini ozzanesi"

L’ultimo saluto ad Aldina domani alle 10 quando verrà officiata la santa messa presso la chiesa di Sant’Ambrogio.